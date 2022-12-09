В филиалах МФЦ Тверской области теперь будут выдавать подарки для новорожденных

Подарочные наборы для новорожденных в регионе выдаются с 2019 года. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Верхневолжье подарочные наборы для новорождённых теперь можно будет получить в филиалах многофункциональных центров при регистрации ребёнка. Решение принято на заседании президиума областного правительства 9 декабря.

Напомним, что такая мера поддержки семей, как вручение подарочных наборов для новорожденных, была введена в регионе с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках нацпроекта «Демография».

С этого года по поручению главы региона перечень дополнен новыми изделиями: комплектом постельного белья, пеленальным ковриком, термосумкой для детского питания и другими предметами. Всего в набор теперь входит 69 предметов от местных производителей.

Также на заседании президиума решено добавить в набор c 1 января 2023 года сборник стихов для детей «Я родился!» с произведениями Самуила Маршака, Агнии Барто и других известных авторов.

- Всего семьи Верхневолжья с начала 2022 года получили свыше 8200 подарков для новорожденных. С 2019 года подарочные наборы выданы на 29538 детей, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Наборы также по-прежнему продолжат выдавать в органах ЗАГС и в отделениях по работе с семьей и детьми «Мой семейный центр» по месту жительства родителей новорожденных.