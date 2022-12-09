Впечатления Тверских туристов о красивых местах Северного Кавказа онлайн

Фото: ПАО Мегафон/Shutterstock

Делать это стало легче после расширения сети LTE в популярных туристических местах региона. Специалисты МегаФона подсчитали, какие именно локации больше всего впечатлили путешественников.

Поселок Домбай в Карачаево-Черкесии уверенно лидирует по числу туристов. Только в первый месяц года горными вершинами здесь любовались свыше 120 тысяч абонентов МегаФона. Снежные склоны традиционно привлекают любителей горных лыж и сноуборда, поэтому такая активность в период зимних каникул вполне объяснима. На второй строчке по популярности курорты Кавказских Минеральных Вод. Например, на берегах Железноводского озера только в июле прогуливались почти 100 тысяч человек, в основном гостей из других регионов страны. Жители Твери и области вошли в топ-5 самых путешествующих регионов ЦФО по Северному Кавказу.

Для тверичей лидером среди кавказских курортов стали Пятигорск и Минеральные воды в Ставропольском крае. Здесь туристы в среднем расходовали свыше 250 Мб мобильного интернета — это 75 выложенных в социальные сети фото. Вторую строчку в этой номинации занимает Махачкала республики Дагестан с результатом 180 Мб на одного человека.

С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. После запуска новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, а максимальная — до 75 Мбит/с. Такие показатели позволяют путешественникам делиться фото и видео с подписчиками в социальных сетях, вести прямые прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа.

ПАО «Мегафон»

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