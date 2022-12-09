В Тверской области алиментщик попал под уголовную статью

Мужчину осудили за долги по алиментам Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом за долги по алиментам предстал житель Твери.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый был ранее привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов и вновь на протяжении трех месяцев не платил деньги на содержание 13-летнего сына. Задолженность составила более 30 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с испытательным сроком на полгода.

Приговор не вступил в законную силу.