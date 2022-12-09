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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:16

В Тверской области алиментщик попал под уголовную статью

На содержание сына мужчина задолжал 30 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину осудили за долги по алиментам

Мужчину осудили за долги по алиментам

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом за долги по алиментам предстал житель Твери.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый был ранее привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов и вновь на протяжении трех месяцев не платил деньги на содержание 13-летнего сына. Задолженность составила более 30 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с испытательным сроком на полгода.

Приговор не вступил в законную силу.