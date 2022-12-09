В Тверской области пройдет профилактический рейд "Контроль трезвости"

Водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 9 по 11 декабря на улицах областной столицы и региональных дорогах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Звоните по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.