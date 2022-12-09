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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:10

В Тверской области пройдет профилактический рейд "Контроль трезвости"

Проверять водителей будут с 9 по 11 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 9 по 11 декабря на улицах областной столицы и региональных дорогах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Звоните по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.