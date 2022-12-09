В Тверской области собираются создать туристический центр с гостиницами, спортплощадками и кемпингом

В тверской области планируется реализовать еще один турпроект. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Пеновском муниципальном округе запланирована реализация нового инвестпроекта в сфере туризма. 9 декабря вопрос рассмотрен на заседании межведомственной комиссии при областном правительстве, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, на заседании утверждён проект правил землепользования и застройки применительно к населённым пунктам округа - Залозье, Забелино, Павлиха, Череты.

На этих территориях планируется создать туристический центр, включающий гостиницы, гостевые коттеджи, спортивные площадки, кемпинг на 200 мест, бассейн, ресторан и кафе, центр проката водного снаряжения, пирс и другие объекты.

Также часть этих земель отдают под сельскохозяйственный сектор инвестпроекта - молочную ферму на 74 коровы породы айшир, птичник, сыроварню и пекарню.

В итоге будет создано 150 рабочих мест.

Данный проект включен в перечень приоритетных инвестпроектов Тверской области. Всего в перечень включено 39 проектов, реализация которых позволит внести потенциальный вклад в рост валового регионального продукта.

Все эти проекты находятся на особом контроле в правительстве региона