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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 12:57

В Вышнем Волочке произошло ДТП на железнодорожном переезде

ЧП не повлияло на график движения поездов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ДТП не повлияло на график движения поездов

ДТП не повлияло на график движения поездов

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ДТП на железнодорожном переезде на станции Вышний Волочек произошло в 11:25 утра 8 декабря.

На участке произошло столкновение легкового автомобиля и грузового поезда.

- В результате ДТП схода подвижного состава нет, жертв и пострадавших нет, - сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

На график движения других поездов происшествие не повлияло.

Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.