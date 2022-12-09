В Вышнем Волочке произошло ДТП на железнодорожном переезде

ДТП не повлияло на график движения поездов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ДТП на железнодорожном переезде на станции Вышний Волочек произошло в 11:25 утра 8 декабря.

На участке произошло столкновение легкового автомобиля и грузового поезда.

- В результате ДТП схода подвижного состава нет, жертв и пострадавших нет, - сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

На график движения других поездов происшествие не повлияло.

Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.