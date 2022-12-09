Жителей Тверской области МЧС предупреждает об ухудшении погоды

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что 12 декабря на территории региона ожидается ухудшение погоды.

Местами сильные осадки, ночью - снег, днем - мокрый снег с дождем. Возможны отложения мокрого снега, гололед. Усиление восточного ветра до 15 м/с. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха днем -3... +2 градуса, ночью -9... -4.

В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

Будьте внимательны и осторожны!