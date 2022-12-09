В Твери лучшим участникам программы ГТО вручили знаки отличия Фото: администрация Твери

В детской школе искусств №1 имени М.П. Мусоргского состоялась церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» лучшим участникам программы ГТО.

Церемония награждения золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия по традиции началась с самых маленьких участников тестирования - 1 и 2 ступени ГТО - и далее в соответствии с возрастной группой. Знаки отличия ВФСК ГТО участникам церемонии вручали ветераны спорта, профессиональные спортсмены, отличники физической культуры и спорта РФ, почетные работники физической культуры, спорта и туризма Тверской области.

- В этом году в Твери нормы физкультурно-спортивного комплекса сдали более 8000 человек в возрасте от 6 до 70 лет. Всего Центром тестирования ГТО было организовано 80 мероприятий по сдаче упражнений, многие проводились на базе школ и детских садов, - сообщили в пресс-службе администрации Тверской области.