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НовостиОбщество9 декабря 2022 12:20

Жители Нелидова Тверской области заготовили для бойцов с передовой 80 килограммов сала

Посылку для военнослужащих отправят в Луганск
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Девушки заготовили для бойцов 80 килограммов сала Фото: vk.com/nelidizvesttv

Девушки заготовили для бойцов 80 килограммов сала Фото: vk.com/nelidizvesttv

В Нелидове девчонки-добровольцы заготовили 80 килограммов сала для отправки бойцам в зону спецоперации. Продукты были закуплены на средства, которые перечислили местные жители.

- Добровольцы начистили целую гору чеснока, натёрли на тёрке, нарезали огромные пласты на кусочки поменьше, обваляли в соли и уложили в пластиковые вёдра. Отправка машины в Луганск запланирована на вторую декаду декабря, и сало вместе с тёплой одеждой, сапогами, буржуйками, генератором и другими необходимыми вещами к середине декабря будет на передовой, - сообщают "Нелидовские известия ТВ".

Ведра с салом будут отправлены Луганск Фото: vk.com/nelidizvesttv

Ведра с салом будут отправлены Луганск Фото: vk.com/nelidizvesttv

До отправки машины еще планируют докупить тушенки и банных принадлежностей (мочалки, мыло).

Желающие могут принять участие в сборе посылок и принести вещи и продукты на пункты сбора помощи.