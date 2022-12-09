Ушел из жизни Почетный ректор Тверского госуниверситета Алексей Кудинов

Ушел из жизни Почетный ректор ТвГУ Алексей Кудинов Фото: Тверской государственный университет

Ушёл из жизни доктор физико-математических наук, профессор, Почетный ректор Тверского государственного университета, заслуженный деятель науки РФ, Почетный гражданин Тверской области Алексей Никифорович Кудинов. Ему было 85 лет. Соболезнования родным и близким Алексея Никифоровича выразил губернатор Игорь Руденя.

- Выдающийся ученый, Алексей Никифорович блестяще проявил себя как исследователь, организатор и наставник, заслужил безграничный авторитет среди коллег, любовь и уважение многих поколений студентов. Имя Алексея Никифоровича Кудинова золотыми буквами вписано и навсегда остается в летописи Тверской области, в истории отечественной науки. Память о нем будет жить в наших сердцах,- отметил Игорь Руденя.

Алексей Никифорович Кудинов родился 25 марта 1937 года в селе Михайловка Усть-Калманского района Алтайского края. Окончил Томский государственный университет. Прошел путь от ассистента до профессора, доктора физико-математических наук, заведующего кафедрой, проректора по учебно-воспитательной работе.

С 1986 по 2007 год Алексей Кудинов являлся ректором Тверского (бывшего Калининского) государственного университета. Под его руководством университет превратился в крупный учебно-научный центр, стал одним из ведущих вузов Центрального региона России. Были созданы новые научные школы, увеличен прием в аспирантуру более чем по 50 научным направлениям, открыта докторантура, начали работу 10 диссертационных советов, число специальностей высшего профессионального образования увеличилось в три, число факультетов в два, кафедр в три раза. При университете был открыт общеобразовательный лицей и интернат для одаренных детей Тверской области. Создан Ботанический сад, введено в эксплуатацию пять учебных корпусов и здание научной библиотеки, комплекс общежитий квартирного типа в районе поселка Соминка.

Алексей Никифорович был награждён государственными, ведомственными и региональными наградами.

Тверской государственный университет также выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Никифоровича.