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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 10:48

Работник получил тяжелую травму при обработке сырья на рыбокомбинате в Твери

Случай расследовала трудовая инспекция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Работник получил тяжелую травму на производстве

Работник получил тяжелую травму на производстве

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственную инспекцию труда в Тверской области поступило сообщение о тяжелом несчастном случае, произошедшем на предприятии по рыбообработке в Твери.

5 декабря 2022 года во время резки сырья на машине по порционированию рыбной обрези, рука рыбообработчика попала в режущую часть машины. В результате чего работник получил тяжелую производственную травму.

- В настоящее время комиссией под председательством государственного инспектора труда проводится расследование указанного несчастного случая, - сообщили в трудовой инспекции.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства и причины ЧП.