Работник получил тяжелую травму при обработке сырья на рыбокомбинате в Твери

Работник получил тяжелую травму на производстве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственную инспекцию труда в Тверской области поступило сообщение о тяжелом несчастном случае, произошедшем на предприятии по рыбообработке в Твери.

5 декабря 2022 года во время резки сырья на машине по порционированию рыбной обрези, рука рыбообработчика попала в режущую часть машины. В результате чего работник получил тяжелую производственную травму.

- В настоящее время комиссией под председательством государственного инспектора труда проводится расследование указанного несчастного случая, - сообщили в трудовой инспекции.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства и причины ЧП.