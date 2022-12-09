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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 9:38

19-летний житель Тверской области совершил ложный донос на приятеля об угоне мопеда

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На молодого человека завели уголовное дело за ложный донос

На молодого человека завели уголовное дело за ложный донос

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции о пропаже мопеда заявил 19-летний местный житель.

По данному сообщению сотрудники полиции провели проверку и установили, что на самом деле молодой человек продал мопед своему приятелю, который не до конца с ним рассчитался. Чтобы заставить нового владельца вернуть деньги, подозреваемый заявил в полицию об угоне.

В отношении заявителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 306 УК РФ. За ложный донос ему грозит до двух лет лишения свободы.