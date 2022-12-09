19-летний житель Тверской области совершил ложный донос на приятеля об угоне мопеда

На молодого человека завели уголовное дело за ложный донос Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции о пропаже мопеда заявил 19-летний местный житель.

По данному сообщению сотрудники полиции провели проверку и установили, что на самом деле молодой человек продал мопед своему приятелю, который не до конца с ним рассчитался. Чтобы заставить нового владельца вернуть деньги, подозреваемый заявил в полицию об угоне.

В отношении заявителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 306 УК РФ. За ложный донос ему грозит до двух лет лишения свободы.