Мошенники обманули жительницу Твери на два миллиона рублей

После разговора с мошенниками женщина лишилась двух миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 36-летняя жительница Твери и сообщила, что лишилась крупной суммы денег.

Заявительнице поступило несколько звонков от "сотрудников службы безопасности банка" и "банковских работников". Звонившие уверяли, что на её имя злоумышленники пытаются оформить кредит и списать накопления. Женщину убедили установить на телефон специальное приложение. Через него мошенники получили доступ к телефону потерпевшей и похитили 2,1 млн рублей.

Установлено, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в разных регионах Российской Федерации.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.