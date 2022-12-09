Дорожные службы Тверской области переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся снегопадом

При необходимости на автодорогах регионального и межмуниципального значения будут дежурить более 500 машин спецтехники. Фото: ПТО

По прогнозу синоптиков в предстоящие выходные, а также в начале следующей недели, в регионе ожидаются обильные осадки - снегопад. Дорожно-эксплуатационные организации Тверской области переведены на усиленный режим работы, чтобы оперативно расчищать трассы.

- При необходимости на автодорогах регионального и межмуниципального значения будут дежурить более 500 единиц специализированной техники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, тракторы. Все дорожные машины оснащены бортовым навигационным оборудованием системы ГЛОНАСС/GSM для обеспечения контроля за каждой единицей, - проинформировала пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что для обработки автодорог заготовлено 185 тысяч кубических метров песчано-соляной смеси.

Мониторинг дорожной обстановки ведется круглосуточно. Диспетчерская служба Дирекции территориального дорожного фонда взаимодействует с подрядными организациями, автотранспортными предприятиями, службами МЧС и ГИБДД.

«Горячая» телефонная линия Дорфонда принимает сообщения о ситуации на региональных и межмуниципальных дорогах по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По поводу дорог в Твери следует обращаться в администрацию города (8(4822) 36-10-76 или 8(4822) 32-25-95).

По поводу трасс в других городах, поселках и деревнях - в местные муниципальные администрации.

По поводу федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», Р-132 «Золотое кольцо» - в ФКУ Упрдор «Россия».

По поводу скоростной магистрали М-11 «Москва - Санкт-Петербург» - в ГК «Автодор».