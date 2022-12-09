В Тверской области дорожные службы переведены на усиленный режим работы

Дорожные службы переведены на усиленный режим работы Фото: ПТО

На выходные в Тверской области синоптики прогнозируют снегопады. В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы региона переведены на усиленный режим работы.

При необходимости на автодорогах регионального и межмуниципального значения будут дежурить более 500 единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, тракторы.

Для обработки автодорог противогололедными материалами заготовлено 185 тысяч кубических метров песчано-соляной смеси.

Мониторинг дорожной обстановки ведется круглосуточно.

Работает "горячая линия" Дорфонда. Звонки принимаются по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.