Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем Героев Отечества Фото: ПТО

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. С праздником жителей Тверской области, которые своим самоотверженным трудом и служением Родине внесли большой вклад в развитие страны и региона, поздравил губернатор Игорь Руденя.

Поздравления главы региона адресованы Полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Героям Социалистического Труда.

- Этот праздник стал продолжением давней традиции чествования смелых, самоотверженных людей, посвятивших жизнь служению России. Вы вошли в когорту подлинных героев нашей страны – настоящих патриотов, для кого интересы Родины неизменно стоят на первом месте. Ваш жизненный путь стал вдохновляющим примером для нового поколения защитников Российской Федерации, - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

В Верхневолжье к Дню Героев Отечества приурочена патриотическая акция «Герои Отечества - наши земляки». Молодежи предложено сделать видео, подготовить посты, посвященные памятной дате. Они публикуются в социальных сетях с хэштегами #ГеройОтечества69, #9декабря2022Ягоржусь.