Жители Тверской области за сутки отдали мошенникам 6,2 миллиона рублей

Жители лишились 6 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в дежурной части Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери зарегистрировано два факта дистанционных мошенничеств на сумму более 6 млн рублей.

59-летней жительнице Твери злоумышленники звонили с нескольких абонентских номеров, представляясь сотрудниками Центрального банка, убедили женщину перевести на "безопасный счёт" все её накопления, а также кредитные средства, взятые в нескольких банках. Женщина лишилась 4 млн 65 тысяч рублей.

В полицию женщина пришла только через две недели.

По аналогичной схеме был обманут 86-летний мужчина. Пенсионер лишился 1 млн 600 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".