В Тверской области мужчина украл у соседа бытовую технику

Злоумышленника разыскала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 36-летний житель Дубны. Мужчина сообщил, что из его дома в Кимрском районе был похищен холодильник, стиральная машина, газовая плита, музыкальный центр и телевизор. Ущерб составил 24 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления. В ходе розыска выяснилось, что мужчину обокрал безработный 60-летний сосед. Подозреваемый проживает в соседней половине двухквартирного частного дома и знает, где хранится ключ.

Похищенное злоумышленник перетащил в свою часть дома на садовой тачке, после чего распилил технику и сдал её в пункт приёма металла, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.