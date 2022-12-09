Каток на Тверском ипподроме заработает с 9 декабря

Каток "Губернский" заработает 9 декабря Фото: vk.com/tverkatok69

В Твери 9 декабря заработает самый большой городской каток "Губернский" на Тверском ипподроме. Об этом сообщается в группе катка в соцсети.

Жителей на лед приглашают в 16:00.

Как и в прошлом году на ледовой площадке работает: прокат коньков, теплая раздевалка, гардероб, буфет, искусственное освещение, современная музыка, охраняемая парковка.

Каток открыт для посетителей до 22:00. Вход платный.

Также накануне был открыт каток у ТРЦ "Рубин" и другие ледовые площадки.