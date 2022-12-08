Госжилинспекция Тверской области провела более 800 проверок в сфере ЖКХ Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Государственная жилищная инспекция Тверской области подвела предварительные итоги работы за 2022 год. Ведомством за период проведено более 800 проверок в сфере ЖКХ.

Задачу по повышению эффективности работы управляющих компаний, а также государственного и общественного контроля в сфере ЖКХ поставил губернатор Игорь Руденя.

Большая часть поступивших в ГЖИ обращений граждан была связана с содержанием общего имущества домов (кровли, фасадов, подвалов, инженерного оборудования).

Госжилинспекцией в этом году выдано 1100 предостережений управляющим организациям. По результатам проверок составлено около 250 протоколов об административных правонарушениях.

Устранено 1380 нарушений в многоквартирных домах: проведены ремонты кровель, фасадов, лестничных маршей, оконных и дверных заполнений, сетей тепло- и водоснабжения и другие виды работ.

Сообщать о нарушениях со стороны управляющих организаций жители могут по телефону "горячей линии»: ГЖИ: (4822) 65-50-11.