У индивидуальных предпринимателей Тверской области выросли интернет-продажи

Через интернет было продано товаров на 3,9 млрд рублей. Фото: Мария ОСИПОВА

На каждую тысячу жителей Тверской области приходится около 6 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу товаров населению - подсчитал Тверьстат. На 1 октября 2022 года деятельность в розничной торговле в регионе вели 7270 индивидуальных предпринимателей. За 2022 год они продали товаров на 54 млрд рублей.

16% ИП-шников осуществляют торговлю через интернет. Ими было продано товаров на 3,9 млрд рублей, что на 52% больше, чем в прошлом году.

По сравнению с прошлым годом в два раза увеличились продажи в магазинах, специализирующихся на реализации информационного и коммуникационного оборудования, отмечают в статистическом ведомстве.