В Калининском районе Тверской области планируется построить два гостиничных комплекса

В регионе заявлено к реализации несколько проектов в сфере туризма. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области планируется реализовать до 2025 года несколько туристических проектов. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

В Каблуковском сельском поселении заявлено строительство многофункционального гостиничного комплекса на 100 рабочих мест. Срок реализации заявленных планов – до 2024 года.

В том же поселении до 2025 года также планируется строительство еще одного загородного туркомплекса на 350 рабочих мест.

Кроме того, планируется расширение оленьей фермы в Калининском районе.

Реализации этих планов должно поспособствовать строительство в 2023 году межпоселкового газопровода до Лисицкого Бора, деревень Лисицы и Судимирка.

На недавнем заседании регионального правительства увеличено финансирование госпрограммы «Развитие туристической индустрии в Тверской области».

В том числе дополнительные средства предусмотрены на создание туристических сервисных зон, включающих санитарные комнаты, места отдыха, информационные щиты, парковки для автомобилей и автобусов туркласса.

Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из ключевых секторов региональной экономики, позволяющим создавать новые рабочие места, открывать интересные объекты притяжения для жителей и гостей региона.