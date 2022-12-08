В Твери женщина угрожала убийством собутыльнице

На злоумышленницу завели уголовное дело Фото: архив "КП"

В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 56-летняя жительница Пролетарского района.

В ходе разбирательства выяснилось, что в день происшествия женщина зашли в гости к знакомым, компания вместе выпила, между ними возникла ссора. На почве личной неприязни одна из приятельниц взяла нож и стала угрожать заявительнице убийством.

В полиции подозреваемая созналась в содеянном. По части 1статьи 119 УК РФ на нее завели уголовное дело.