В Тверской области почти 5 тысяч выпускников написали итоговое сочинение

Успешно написать сочинение необходимо для допуска к ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области почти 5 тысяч 11-классников, будущих выпускников, 7 декабря написали итоговое сочинение.

Успешно написать сочинение необходимо для допуска к ЕГЭ. В этом году комплекты тем итогового сочинения формируются по-новому. Каждый комплект включает не пять, а шесть тем – по две из каждого раздела банка тем. В банке тем разделов три: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

В остальном правила остались прежними. Как и в прошлые годы, комплекты тем формировались отдельно для каждого часового пояса в режиме конфиденциальности. Участники узнали их непосредственно перед началом сочинения. Выпускники с инвалидностью могли вместо сочинения писать изложение.

На выполнение задания школьникам отводилось 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время было увеличено на 1,5 часа. Рекомендуемый объём итогового сочинения – от 350 слов (изложения – не менее 200 слов).

Оцениваться работы будут по системе «зачёт - незачёт». Не сдавшие смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 1 февраля и 3 мая 2023 года.