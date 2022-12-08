В Твери начал работать каток у ТРЦ "Рубин"

В Твери продолжают заливать открытые ледовые площадки Фото: администрация Твери

8 декабря в Пролетарском районе Твери начал работать каток у ТРЦ "Рубин".

Также в городе для посещения открыты: ледовая площадка в парке Победы, вблизи которой установлена деревянная горка и открыт прокат тюбингов, катки с прокатом коньков в Бобачевской роще, на территории парка Дворца творчества детей и молодежи, возле ТЦ "Лента" и СК "Планета". Еще одна ледовая площадка без проката коньков организована в Парке приключений Павлова.

- Идет заливка катков на стадионе "Текстильщик", площади Славы, возле СК "Юбилейный" и ФОК им. Султана Ахмерова, а также на Тверском областном ипподроме, - сообщили в администрации Твери.

Катки будут залиты на придомовых территориях. Всего в сезон откроется более 20 ледовых площадок.