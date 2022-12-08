В Твери пройдёт конкурс исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников

Артисты-народники исполнят песни и частушки, сыграют на традиционных народных инструментах. Фото: Евгения ГУСЕВА

9 декабря в Твери пройдёт межмуниципальный этап областного конкурса исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников.

В конкурсе свои таланты покажут исполнители из Твери, Кимр, Московской области, Бологовского, Торжокского, Старицкого, Калязинского, Кувшиновского, Краснохолмского, Лихославльского и Вышневолоцкого округов и районов.

Артисты-народники исполнят песни и частушки, сыграют на традиционных народных инструментах – гармони, балалайке, ложках, трещотке. Для руководителей коллективов будет работать творческая лаборатория.

На талантливых народников может посмотреть любой желающий. Конкурс-концерт стартует в 11:00 в Тверском областном Доме народного творчества (Тверь, пл. Михаила Тверского, д. 3). 0+