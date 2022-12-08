На Белогородской судоверфи в Тверской области состоялась закладка корабля для исследований на Байкале

Графика от ПТО

8 декабря в главном цехе Белогородской судоверфи в Кимрском округе состоялась закладка корпуса судна проекта ТСК.550 под именем «Викентий Зайцев». Этот корабль будет предназначен для проведения ихтиологических и гидробиологических исследований на озере Байкал. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что строится самоходное закрытое стальное судно с двухъярусной надстройкой, расположенной на главной палубе. Его наибольшая длина составит порядка 36,3 метров, ширина - 7,3 метра.

Срок сдачи - к концу декабря к 2024 года.

Судно будет рассчитано на четыре человека в экипаже и семерых научных работников.

Базироваться оно будет в порту «Байкал». Корабль задействуют в мониторинге запасов водных биоресурсов Байкала. Заказчиком данного научно-исследовательского судна является Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Судно будет названо в честь профессора, лауреата Госпремии СССР Викентия Петровича Зайцева.

ООО «Белогородская судоверфь» осуществляет деятельность по строительству, ремонту и техобслуживанию судов. Производство расположено в поселке Белый городок. Там работает около 100 человек.