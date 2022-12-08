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НовостиОбщество8 декабря 2022 11:28

В деревнях Оленинского округа Тверской области ликвидировали свалки ТКО

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Свалки ТКО убрали в деревнях после проверки прокуратуры

Свалки ТКО убрали в деревнях после проверки прокуратуры

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратурой Оленинского района в ходе проверки на территории округа обнаружены несанкционированные свалки ТКО, навалы расположены на земельных участках.

Надзорным органом в суд направлено исковое заявление к местной администрации о ликвидации несанкционированных свалок. Требования надзорного органа удовлетворены.

Администрацией округа в деревнях Глазки, Полтино и Гусево, а также селах Татево и Молодой Туд ликвидированы свалки.

В указанных деревнях надлежащим образом организована работа по сбору, транспортированию, обработке и утилизации твердых бытовых отходов.