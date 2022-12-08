Жителя Тверской области обвиняют в отмывании денег

Мужчину обвиняют в махинациях с земельными участками Фото: архив "КП"

Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Вышнего Волочка. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.1 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2012 по 2016 годы обвиняемый заключил с комитетом по управлению имуществом Вышнего Волочка два договора аренды земельных участков в районе улиц Пестеля и Рылеева площадью 1996 и 2000 квадратных метров. Фигурант предоставил в уполномоченные органы ложные сведения о расположении на них объектов недвижимости и выкупил участки без проведения торгов по льготной цене.

Кроме того, для легализации земельного участка, приобретенного через подставное лицо, мужчина заключил с последним договор фиктивной продажи.

Ущерб составил 3 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области для рассмотрения по существу.