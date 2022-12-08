Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 11:09

Из водохранилища в Тверской области выловили рыбу с паразитами

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В рыбе из Тверской области нашли паразитов Фото: архив "КП"

В рыбе из Тверской области нашли паразитов Фото: архив "КП"

Возбудители паразитарных болезней выявлены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в образцах щуки, леща, язя и судака.

Рыба была выловлена в одном из водохранилищ региона.

По результатам проведенных визуальным и микроскопическим методами исследований лабораторией были выявлены возбудители: эргазилеза и триенофороза - в пробе щуки; диплостомоза, диплозооноза и параценогонимоза - в образце леща; диплостомоза, гиродактилеза и параценогонимоза - в пробах язя и судака.

Результаты исследований направлены в управление Россельхознадзора для принятия мер.