Из водохранилища в Тверской области выловили рыбу с паразитами

В рыбе из Тверской области нашли паразитов Фото: архив "КП"

Возбудители паразитарных болезней выявлены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в образцах щуки, леща, язя и судака.

Рыба была выловлена в одном из водохранилищ региона.

По результатам проведенных визуальным и микроскопическим методами исследований лабораторией были выявлены возбудители: эргазилеза и триенофороза - в пробе щуки; диплостомоза, диплозооноза и параценогонимоза - в образце леща; диплостомоза, гиродактилеза и параценогонимоза - в пробах язя и судака.

Результаты исследований направлены в управление Россельхознадзора для принятия мер.