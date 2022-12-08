101 год исполнился жительнице Тверской области Анне Шишковой

Поздравления - долгожительнице. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

8 декабря исполнился 101 год ветерану Великой Отечественной войны Анне Ивановне Шишковой, которая проживает в Лихославльском районе. Долгожительницу поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Верхневолжье гордится подвигом своих земляков в годы Великой Отечественной войны. Бойцы и труженики из поколения ветеранов сделали все, чтобы защитить Родину, сохранить мирное будущее для своих детей и внуков. Благодарим Вас за подвиг, который вдохновляет нас на новые успехи в отстаивании интересов любимого Отечества, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Анна Ивановна родилась в деревне Черняево Лихославльского района. В годы Великой Отечественной войны и послевоенное время трудилась на Толмачёвском овощесушильном заводе.

Ветеран награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».