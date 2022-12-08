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НовостиОбщество8 декабря 2022 9:38

В доме на улице Благоева в Твери по просьбе жителей заменили лифты

Устройства уже введены в эксплуатацию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
О замене лифтов Игоря Руденю просили жители многоквартирного дома

О замене лифтов Игоря Руденю просили жители многоквартирного дома

Фото: ПТО

В Твери в одном из многоквартирных домов по улице Благоева установлены новые лифты. Оказать содействие в решении данного вопроса губернатора Игоря Руденю на личном приеме просили жители.

Замена оборудования в двух подъездах выполнена Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Новые лифты уже введены в эксплуатацию.