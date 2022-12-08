Центральный банк назвал средний размер ипотечного займа в Тверской области

С начала года оформлено 6847 ипотечных жилищных кредитов Фото: пресс-служба Тверского отделения Центрального банка РФ

Средний размер ипотечного займа в Тверской области в январе-сентябре составил 3,2 млн рублей. За девять месяцев этого года банки выдали тверичанам 21,8 млрд рублей на приобретение жилья. С начала года оформлено 6847 ипотечных жилищных кредитов.

- Если в апреле-мае текущего года отмечалось падение спроса на ипотечные кредиты, то с июня по сентябрь наблюдалось восстановление кредитования. Так, за третий квартал этого года жители региона привлекли ипотечных кредитов в 3,8 раза больше, чем во втором квартале. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в нашем регионе составила в январе-сентябре 7,9%, тогда как год назад она была на уровне 8,3%, - сообщает пресс-служба Тверского отделения Центрального банка РФ.

Молодые семьи из Тверской области могут получить выплату для частичного погашения ипотечного кредита.