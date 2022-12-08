Житель Твери перевозил в электричке 16 пакетиков с наркотиками Фото: ЛО МВД России на станции Тверь

Сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Тверь в пригородном электропоезде "Тверь-Бологое" выявлен наркокурьер.

25-летний житель Твери перевозил 16 пакетиков с наркотиком растительного происхождения массой около 15 граммов. "Товар" изъяли у злоумышленника.

15 свертков из фольги злоумышленник вез в рюкзаке, еще один нашли в кармане куртки.

- Мужчина рассказал, что наркотическое вещество приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

По ч. 1 ст. 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.