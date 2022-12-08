В Тверской области цыганка представилась сотрудницей почты и обманула пенсионерку

Женщину цыганской народности задержали за кражу денег Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась 75-летняя жительница посёлка Новозавидовский Конаковского района по поводу кражи денег. Пенсионерка сообщила, что к ней домой пришла неизвестная женщина и представилась сотрудницей почты. Под предлогом переписывания денежных купюр незнакомка похитила у пожилой женщины 25 000 рублей и ушла.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Потерпевшая смогла описать внешность и особые приметы злоумышленницы.

В ходе розыска преступницу задержали. Ею оказалась 46-летняя ранее судимая жительница Твери цыганской народности. По данным полицейских, фигурантка причастна не менее чем к двум эпизодам подобных краж.

Женщина задержана. В полиции она созналась, что деньги потратила.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют женщину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.