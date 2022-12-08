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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 7:37

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Тверской области

ЧП произошло 7 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту пожара Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту пожара Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения тела мужчины, 1963 года рождения, в сгоревшем доме. ЧП произошло в селе Михайловское Калининского района.

Проведен осмотр места происшествия. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.