Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Тверской области

СК проводит проверку по факту пожара Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения тела мужчины, 1963 года рождения, в сгоревшем доме. ЧП произошло в селе Михайловское Калининского района.

Проведен осмотр места происшествия. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.