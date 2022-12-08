В Тверской области бешенство выявили у домашней собаки

У домашней собаки выявили бешенство
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям сообщает о выявлении случая бешенства у домашней собаки.
Животное было обнаружено в деревне Львово Бологовского МО. Проба патологического материала животного поступила на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию, где установили заболевание.
Под контролем Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям государственными ветеринарными службами Тверской области проводятся мероприятия по ликвидации очагов бешенства.