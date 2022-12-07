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НовостиОбщество7 декабря 2022 19:07

В ходе экоакции в Тверской области собрали почти 29 тонн макулатуры

Поучаствовали 17 организаций
Алексей АНДРЕЕВ
Тверская область присоединилась к всероссийской акции по сбору макулатуры.

Тверская область присоединилась к всероссийской акции по сбору макулатуры.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Тверская область присоединилась к всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл. Она проходила в рамках нацпроекта «Экология».

В тверском регионе в акции приняли участие 17 организаций. Самими активными стали сотрудники областного Управления федеральной почтовой связи, а также учащиеся, их родители и педагоги Весьегонской средней школы.

Всего в регионе было собрано почти 29 тонн макулатуры. А по всей стране - свыше 63 тыс. тонн. Это позволило спасти от вырубки около 12 тыс. га леса.