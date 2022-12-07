Ушел из жизни бывший глава администрации Михайловского сельского поселения Калининского района Леонид Костин Фото: vk.com/vasilmih

Ушел из жизни бывший глава администрации Михайловского сельского поселения Калининского района Леонид Костин.

- Леонид Владимирович много лет возглавлял местную администрацию, в последние годы своей работы вел большую информационную и общественную деятельность, - сообщается в группе Михайловского сельского поселения.

Ушел в отставку в марте 2020 года. Проживал в деревне Долматово.

Прощание с Леонидом Костиным состоится в 10:30 утра 8 декабря в храме Архангела Михаила в селе Михайловском.