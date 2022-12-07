В Андреапольском округе поисковики обнаружили останки четырех советских солдат

Поисковики обнаружили останки четырех бойцов Фото: Андреапольский краеведческий музей

4-5 декабря группа бойцов из поискового отряда "Подвиг" имени С. В. Морозова работала в окрестностях урочища Митрошино Андреапольского МО - на месте боя отступавшей от Великих Лук 214 стрелковой дивизии с подразделениями 20 танковой дивизии вермахта.

- В результате проведённой разведки обнаружены и эксгумированы останки четырех советских солдат. У всех военнослужащих имелись медальоны, однако в двух пеналах (эбонитовом и деревянном) записки отсутствовали; в одном - полностью истлела, - сообщил директор МКУК "Андреапольский краеведческий музей имени Э. Э. Шимкевича", командир андреапольского поискового отряда "Подвиг" имени С. В. Морозова Валерий Линкевич.

Наличие у одного из обнаруженных красного карандаша и гильз 7,62 мм от патронов к пистолету ТТ образца 1933 г. позволяет предполагать, что их владелец был офицером.

Поисковые работы продолжаются.