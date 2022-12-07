В «Эммауссе» Тверской области планируется открыть производство полиэтиленовых труб

На встрече в областном правительстве. Фото: ПТО

7 декабря губернатор Игорь Руденя обсудил с учредителем ГК «Бетон-Бетон» Евгением Васюковым планы по реализации инвестпроекта по производству полиэтиленовых труб и изделий из пластика.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, ГК намеревается до 2024 года открыть такое производство на площадке особой экономической зоны «Эммаусс», которая в настоящее время создается под Тверью.

В состав ГК «Бетон-Бетон» входит 10 компаний, четыре из которых действуют в Тверской области. Основные направления их работы – строительство терминально-логистических комплексов, промышленных объектов, обустройство территорий промзон, наружных инженерных систем, монолитных бетонных конструкций.

К слову, продукция ГК «Бетон-Бетон» использовалась в ходе ремонта здания нового областного ЗАГСа.

Пресс-служба правительства региона также сообщила, что Тверская область получила федеральные средства на развитие флагманских инвестплощадок. В том числе - на создание инженерной инфраструктуры на территории ОЭЗ «Эммаусс».