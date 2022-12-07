Госавтоинспекция проверяет соблюдение правил перевозки детей в Твери

Нарушители привлечены к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по пресечению нарушений правил перевозки детей-пассажиров в автотранспорте.

7 декабря в Твери сотрудниками Госавтоинспекции было проведено профилактическое мероприятие "Детское кресло".

- Не обошлось и без выявленных нарушителей, так некоторые водители перевозили детей в салоне автомобиля без использования детского удерживающего устройства и не пристегнутых ремнем безопасности, а также на руках, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Нарушители оштрафованы на 3000 рублей.