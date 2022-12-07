В Тверской области ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Илья Лисицын

Участник Великой Отечественной войны Илья Лисицын ушел из жизни 4 декабря Фото: vk.com/udomlya_okrug

4 декабря 2022 года ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Илья Васильевич Лисицын.

Илья Васильевич родился 2 августа 1923 года в селе Деледино Молоковского района Калининской (ныне Тверской) области. В крестьянской семье он был старшим ребёнком из шестерых детей.

После окончания восьмилетней школы в 1939 году вместе с отцом уехал (по вербовке) на Дальний Восток работать в леспромхозе. Там же его призвали в армию, где он служил в 77-й танковой бригаде. Получил звание сержанта - был командиром орудия. Затем его перевели в разведроту.

С 1943 года служил механизированным разведчиком на Т-34. Участвовал в боевых действиях с Японией на 1-м Дальневосточном фронте и дослужился до командира отдельной разведроты.

После войны остался на службе, на территории Маньчжурии. Демобилизовался и приехал в родное село в 1974 году. Женился, работал на льнозаводе, откуда ушёл на пенсию. В Удомлю супруги приехали в 2010 году.

Илья Васильевич был награждён орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

Администрация Удомельского городского округа выражает соболезнования родным и близким покойного.