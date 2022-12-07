Прокуратура выявила недочеты при содержании детских площадок в районе Тверской области

Прокуратура обязала администрацию проверить детские площадки
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки установлено, что администрацией муниципального округа в 2022 году не проведен ежегодный осмотр 11 детских площадок, находящихся в муниципальной собственности.
Объекты не проверены на наличие дефектов и неисправностей, что угрожает безопасности детей.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия муниципалитета и возложении на администрацию обязанности организовать осмотр и проверку детских площадок.
Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда исполнено.