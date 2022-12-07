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НовостиОбщество7 декабря 2022 16:14

Прокуратура выявила недочеты при содержании детских площадок в районе Тверской области

Администрации предписано устранить нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура обязала администрацию проверить детские площадки

Прокуратура обязала администрацию проверить детские площадки

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки установлено, что администрацией муниципального округа в 2022 году не проведен ежегодный осмотр 11 детских площадок, находящихся в муниципальной собственности.

Объекты не проверены на наличие дефектов и неисправностей, что угрожает безопасности детей.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия муниципалитета и возложении на администрацию обязанности организовать осмотр и проверку детских площадок.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда исполнено.