Неделя краеведения стартовала в городских библиотеках Твери

В городских библиотеках Твери проходит Неделя краеведения. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 6 по 12 декабря в городских библиотеках Твери проходит Неделя краеведения. Читателей ждут презентации книг, встречи с тверскими писателями, поэтами и краеведами, концерты, лектории и творческие вечера. А также интересные мастер-классы, военно-патриотические игры, викторины и познавательные программы.

- В каждой из библиотек вы сможете познакомиться с интереснейшими краеведческими изданиями, которые будут представлены на тематических книжных выставках, - сообщает Центральная городская библиотека имени Герцена.

С программой мероприятий можно познакомиться на сайте Герценки.