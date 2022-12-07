В Твери спасатели мониторят прибрежные зоны водоемов

Спасатели мониторят прибрежные зоны водоемов Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери сотрудники городского спасательного отряда проводят профилактические рейды и мониторинги прибрежных зон в целях предотвращения несчастных случаев на водоемах.

В связи с изменением погодных условий и возможным потеплением выход на лед представляет опасность для жизни людей.

- В местах переходов через Волгу размещаются информационные аншлаги. Также водоемы города патрулирует подвижный спасательный пост, - сообщает администрация Твери.

Спасатели напоминают о строгом соблюдении мер безопасности. Не оставляйте без присмотра детей вблизи водоемов. Будьте внимательны и осторожны.