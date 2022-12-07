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НовостиОбщество7 декабря 2022 15:52

В Твери спасатели мониторят прибрежные зоны водоемов

И предупреждают жителей об опасности выхода на лед
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Спасатели мониторят прибрежные зоны водоемов

Спасатели мониторят прибрежные зоны водоемов

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери сотрудники городского спасательного отряда проводят профилактические рейды и мониторинги прибрежных зон в целях предотвращения несчастных случаев на водоемах.

В связи с изменением погодных условий и возможным потеплением выход на лед представляет опасность для жизни людей.

- В местах переходов через Волгу размещаются информационные аншлаги. Также водоемы города патрулирует подвижный спасательный пост, - сообщает администрация Твери.

Спасатели напоминают о строгом соблюдении мер безопасности. Не оставляйте без присмотра детей вблизи водоемов. Будьте внимательны и осторожны.