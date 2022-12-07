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НовостиЗвезды7 декабря 2022 15:27

Вышла новая книга митрополита Тверского и Кашинского Амвросия «На пути в Отчий дом»

Книга должна помочь читателю переосмыслить понятие «церковь»
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Книга уже есть в продаже. Фото: Тверская епархия vk.com/tvereparhia

Книга уже есть в продаже. Фото: Тверская епархия vk.com/tvereparhia

В свет вышла новая книга митрополита Тверского и Кашинского Амвросия «На пути в Отчий дом. Спасительное пространство Церкви».

- В новой книге митрополит Амвросий с присущей ему пастырской мудростью и чуткостью размышляет о жизни Церкви — о церковной общине как пространстве любви и неосуждения, о должном и недолжном во внутрицерковных отношениях, о конфликтах и разделениях — и о том, что составляет единство Церкви: о любви и служении ближнему, - рассказывает сайт Тверской епархии.

Книга должна помочь переосмыслить понятие «церковь», увидеть за этим словом не просто организацию или иерархическую структуру, а некое спасительное пространство для людей. Книга «На пути в Отчий дом» была выпущена московским издательством «Никея». Её можно купит в большинстве книжных магазинов России и в церковном магазине, что располагается на Советской в Твери.