Тверская область заняла призовые места в трёх федеральных премиях в сфере туризма

Дипломы. Фото: ПТО

Туристические маршруты и турпродукты Тверской области были отмечены наградами трёх федеральных премий, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

В XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards были отмечены:

- Фестиваль «День оленя» (ежегодно проводится на ферме «Судимиръ») - второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма»;

- Фестиваль живой истории «Былинный Берег» - третье место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности»;

- Новый формат музейных туристических событий «Ночь музеев» (от Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке) - второе место в номинации Лучшее туристическое событие, посвящённое Году культурного наследия народов России;

Во Всероссийской премии «Маршрут года» также сразу несколько проектов заняли призовые места. В том числе - проект Министерства туризма Тверской области «Земля воинской славы», который объединил в маршрут музеи, панорамы, места воинской славы с главной точкой притяжения - Ржевским мемориалом Советскому солдату. Также призовыми местами были отмечены проект «Большое путешествие по государевой дороге», гастрономический тур «Весьегония», программа «В гости к тверским карелам».

Также наши проекты получили звание «Лучший сувенир года». Это сыры и мармелад от производителей Тверской области, настольные игры, разработанные кафедрой социально-культурного сервиса Тверского государственного университета и сувенирная лавка предприятия «Тверские сувениры».