В Твери завершили ремонты в нескольких зданиях городской больницы №6

В нескольких отделениях заменены окна. Фото: ПТО

В 2022 году на средства областного бюджета провели ремонтные работы в нескольких зданиях тверской горбольницы №6.

Отремонтированы крыши в детской поликлинике №1, в поликлинике №3 и в лечебно-диагностическом корпусе. Полностью заменены оконные блоки в детском инфекционном отделении №1. Также новые окна вставили в лечебно-диагностическом корпусе, в отделениях реанимации, хирургии, колопроктологии, в торакальном отделении, в 3-й и 7-й поликлиниках. Заменены двери в сердечно-сосудистом центре и детской поликлинике №1.

- В числе региональных приоритетов - развитие первичной медицинской помощи, комплектование учреждений здравоохранения оборудованием, решение кадровых вопросов и цифровизация отрасли. Этим направлениям следует уделить особое внимание, вывести их на более высокий уровень, - приводит слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба правительства региона.

Напомним, в этом году также проведены ремонты в поликлиниках Ржевской и Конаковской ЦРБ. В ближайшее время запланирована приемка после ремонта поликлиники Осташковской ЦРБ.