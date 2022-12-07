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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:01

В прокуратуре Тверской области пройдёт приём представителей бизнеса

Мероприятие состоится 13 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В прокуратуре состоится прием представителей бизнеса Фото: архив "КП"

В прокуратуре состоится прием представителей бизнеса Фото: архив "КП"

13 декабря прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием представителей бизнес-сообщества совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским.

Граждане смогут задать вопросы о нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Прием будет осуществляться с 9:00 до 10:00 путем произведения исходящего вызова с помощью программного обеспечения Skype на логин заявителя.

Предварительная регистрация по телефону: (4822) 50-60-32.